Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta bitiyor, sınav süresi kaç dakika?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 16:34 Son Güncelleme: 4.11.2022 16:34

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta bitiyor, sınav süresi kaç dakika?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lise sınavı için az bir süre kaldı. Ön lisans sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken, yılın sondan ikinci KPSS sınavına giriyoruz. Adaylar, “KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanırken, geriye sadece sınava girmek kaldı. KPSS ortaöğretim sınav süresi 130 dakika olduğunu şimdiden söyleyelim. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınavı kaçta bitiyor? İşte KPSS lise sınavı hakkında detaylar…

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta bitiyor, sınav süresi kaç dakika?

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor sorusu, sınava geç kalmak istemeyen adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Sınava bir dakika dahi geç kalındığında sınav yerlerine alınılmadığını söylemekte yarar var. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi adaylarla paylaşılırken, sınava az bir süre kaldı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ

KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta bitiyor, sınav süresi kaç dakika?
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