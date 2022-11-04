KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta bitiyor, sınav süresi kaç dakika?

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor sorusu, sınava geç kalmak istemeyen adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Sınava bir dakika dahi geç kalındığında sınav yerlerine alınılmadığını söylemekte yarar var. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi adaylarla paylaşılırken, sınava az bir süre kaldı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.
KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.