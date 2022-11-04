KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta bitiyor, sınav süresi kaç dakika?

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor sorusu, sınava geç kalmak istemeyen adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Sınava bir dakika dahi geç kalındığında sınav yerlerine alınılmadığını söylemekte yarar var. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi adaylarla paylaşılırken, sınava az bir süre kaldı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte detaylar…