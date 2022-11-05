KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, yarın mı, saat kaçta? 2022 Ortaöğretim KPSS kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM sınav yeri sorgulama

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları memur adaylarının gündemindeki yerini aldı. Lise mezunu vatandaşların tercih edeceği KPSS lise sınavı ile ilgili geri sayım başladı. Sınavın saati, sınav yerleri ve soru sayısı en çok araştırılanlar arasında. KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgesi ÖSYM AİS giriş ekranı ile sorgulanıyor. Peki, 2022 Ortaöğretim KPSS saat kaçta, ne zaman? İşte, tüm detaylar…