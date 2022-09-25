KPSS SINAV SONUÇLARI TIKLA SORGULA HESAPLA! 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağladığı lisans düzeyindeki sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihi için bugünkü son oturumla beraber araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih ve detaylar.