Haberler Yaşam Haberleri KPSS SINAV SONUÇLARI TIKLA SORGULA HESAPLA! 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 25.9.2022 13:09 Son Güncelleme: 25.9.2022 13:09

KPSS SINAV SONUÇLARI TIKLA SORGULA HESAPLA! 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamındaki Lisans sınavının üçüncü oturumu bugün gerçekleşirken öte yandan KPSS lisans sınav sonuçları için ÖSYM’nin verdiği tarih merak konusu haline geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adaylar bu noktada “2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?” sorularına yanıt arıyor. Yapılan duyuruya göre; Ekim ayında belirlenen tarihte KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI TIKLA SORGULA HESAPLA! 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağladığı lisans düzeyindeki sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihi için bugünkü son oturumla beraber araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih ve detaylar.

2022 KPSS GY-GK VE EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLAR TAMAMLANDI!

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Toplam 2 oturumda düzenlenen sınavın hemen ardından KPSS Lisans Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümüne aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

KPSS ALAN SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimine göre, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi Sınavı sonuçları da 21 Ekim 2022 tarihinde duyurulacak.

Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.

KPSS ALAN SINAVI OTURUMLARI

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA - KAÇ SORU?

Sınavda her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir.

İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

KPSS ALAN SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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