Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS lisans, alan sınavı, önlisans ve ÖABT sınavları ne zaman yapılacak, sınav takvimi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 13:28

KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS lisans, alan sınavı, önlisans ve ÖABT sınavları ne zaman yapılacak, sınav takvimi belli oldu mu?

Son dakika KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Bilgi sınavının iptal olduğu açıklanmasından sonra gözler KPSS sınav takvimine çevrildi. Adaylar KPSS sınav takvimi açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. 2022 KPSS alan sınavı böylece ertelendi. Gelen açıklamada ÖSYM Başkanı Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir." Açıklamasında bulundu. Peki, KPSS sınav takvimi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak, KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS lisans, alan sınavı, önlisans ve ÖABT sınavları ne zaman yapılacak, sınav takvimi belli oldu mu?

ÖSYM başkanı Ersoy, KPSS sınav takvimi 2022 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını verdi. KPSS sınavları DDK incelemeleri sonrası iptal edildikten sonra 6-7 ve 14 Ağustostaki sınavlar da bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Buna göre vatandaşlar KPSS sınav takvimi açıklandı mı sorusunu sıklıkla yöneltti. KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak sorusuna Başkan Ersoy cevap verdikten sonra gözler KPSS sınavları ne zaman yapılacağa çevrildi. Peki, KPSS sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

KPSS LİSANS SINAVI ERTELENDİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Temmuzda yapılan KPSS lisans sınavı ertelenirken, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustosta yapılacak sınavlar da ertelendi. Sınavların tam olarak ne zaman yapılacağı kesin değil.

KPSS SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav takvimi 17 Eylül tarihinde paylaşılacak. Böylece KPSS 2022 sınavlarının ne zaman olup olmayacağı belli olacak.

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KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS lisans, alan sınavı, önlisans ve ÖABT sınavları ne zaman yapılacak, sınav takvimi belli oldu mu?
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