KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS lisans, alan sınavı, önlisans ve ÖABT sınavları ne zaman yapılacak, sınav takvimi belli oldu mu?

ÖSYM başkanı Ersoy, KPSS sınav takvimi 2022 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını verdi. KPSS sınavları DDK incelemeleri sonrası iptal edildikten sonra 6-7 ve 14 Ağustostaki sınavlar da bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Buna göre vatandaşlar KPSS sınav takvimi açıklandı mı sorusunu sıklıkla yöneltti. KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak sorusuna Başkan Ersoy cevap verdikten sonra gözler KPSS sınavları ne zaman yapılacağa çevrildi. Peki, KPSS sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!