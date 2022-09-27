KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, şimdiden adayların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanacak olan belgeyle beraber adaylar, sınava girecekleri binaları öğrenmiş olacak. "KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt arıyor. Genel olarak bu belgeler sınava 10-15 gün kala yayımlanıyor. İşte KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve gelişmeler.