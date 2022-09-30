KPSS sonuçları için geri sayım başladı! 2022 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden yakında erişime açılacakken, adaylar her gün KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Geçen ay yapılan oturumlardan sonra önlisans oturumları için bekleyişe geçerken, lisans sınavlarını bitirenler KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun cevabını bekliyor. Peki, KPSS lisans sınav sonuçları belli oldu mu?