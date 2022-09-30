Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuçları için geri sayım başladı! 2022 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 08:28 Son Güncelleme: 30.9.2022 08:28

KPSS sonuçları için geri sayım başladı! 2022 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları hakkında detaylar, Genel Yetenek – Genel Kültür ve alan bilgisi sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. İptal edilen KPSS sınavı, yeni ÖSYM sınav takvimi 2022 ile yapıldı. Birçok kişi KPSS sınav sonuçları belli oldu mu, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. ÖSYM AİS giriş ekranı ile KPSS sonuç sorgulama yapılabiliyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

KPSS sonuçları için geri sayım başladı! 2022 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden yakında erişime açılacakken, adaylar her gün KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Geçen ay yapılan oturumlardan sonra önlisans oturumları için bekleyişe geçerken, lisans sınavlarını bitirenler KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun cevabını bekliyor. Peki, KPSS lisans sınav sonuçları belli oldu mu?

ÖSYM TARİH VERDİ!

ÖSYM KPSS alan bilgisi sonuçları, genel kültür genel yetenek, eğitim bilimleri ve diğer oturumların sonuçları için tarih verdi. İşte, merak edilenler...

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuzda yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından KPSS alan bilgisi sınavları 24-25 Eylül tarihlerinde yapıldı. Yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.

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KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS sonuç tarihleri ÖSYM takviminde belirtilmişti. Ancak önceki sınav ve sonuç tarihlerine bakıldığında erken açıkla ihtimali de söz konusu. Henüz tarihlerin erkene alınmasıyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.

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KPSS sonuçları için geri sayım başladı! 2022 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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