Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuç tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile duyuruldu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:25 Son Güncelleme: 17.9.2022 11:26

KPSS sonuç tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile duyuruldu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, erken açıklanır mı?

İptal edilen 2022 KPSS lisans sınavı ardından yeni takvime göre düzenlenecek Genel Kültür Genel Yetenek sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. Sınavın hemen ardından gözler KPSS sınav sonuçları için ÖSYM duyurularında olacak. Sınav takvimi açıklanan tarihlere göre KPSS sınav sonuç tarihi adaylar ile paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç günde belli olur? İşte, sınava dair merak edilenler…

KPSS sonuç tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile duyuruldu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, erken açıklanır mı?

KPSS sonuçları için araştırmalar başladı. Memur adayları ilgili alımları kaçırmamak için KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İlk oturumu verecek adaylar ardından alan bilgisi gibi sınavlara da katılım gösterecek. Peki, 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM KPSS takvimi…

KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

ÖSYM tarafından yeniden hazırlanan sınav takvimi ardından tarihler güncellendi. Adaylar KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni KPSS takvimi ile belirtilen tarihlere göre KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim tarihinde ilan edilecek. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.

KPSS KAÇ SORU?

GY - GK sınavı için toplamda 120 soru sorulacak. Dağılım şöyle:

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

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KPSS sonuç tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile duyuruldu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, erken açıklanır mı?
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