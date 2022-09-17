KPSS sonuç tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile duyuruldu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, erken açıklanır mı?

KPSS sonuçları için araştırmalar başladı. Memur adayları ilgili alımları kaçırmamak için KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İlk oturumu verecek adaylar ardından alan bilgisi gibi sınavlara da katılım gösterecek. Peki, 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM KPSS takvimi…
KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!
ÖSYM tarafından yeniden hazırlanan sınav takvimi ardından tarihler güncellendi. Adaylar KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.