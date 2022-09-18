İptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), 18 Eylül Pazar günü yani bugün gerçekleştiriliyor. Toplam 2 oturum şeklinde düzenlenen sınavlarda ter döken adaylar, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları için şimdiden araştırmalarına başladı. Memur olmanın hayali kuran yüzbinlerce vatandaş, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanır merak ediyor. Peki, KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı…

İPTAL EDİLEN KPSS LİSANS SINAVI BUGÜN DÜZENLENİYOR!

31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan ancak sınavda sorulan bazı soruların bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan sorularla benzerlik göstermesi nedeniyle iptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı, bugün yeniden gerçekleştiriliyor.

Sınavlarda ter döken adaylar, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanır merak ediyor. İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili son durum;