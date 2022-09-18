İptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), 18 Eylül Pazar günü yani bugün gerçekleştiriliyor. Toplam 2 oturum şeklinde düzenlenen sınavlarda ter döken adaylar, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları için şimdiden araştırmalarına başladı. Memur olmanın hayali kuran yüzbinlerce vatandaş, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanır merak ediyor. Peki, KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı…
31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan ancak sınavda sorulan bazı soruların bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan sorularla benzerlik göstermesi nedeniyle iptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı, bugün yeniden gerçekleştiriliyor.
Sınavlarda ter döken adaylar, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanır merak ediyor. İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili son durum;
KPSS sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı resmi tarih henüz belli olmadı.
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor. KPSS lisans sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.
KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.
Buna göre KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 16.25'te tamamlanacak.
Sabah oturumunda (Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı) adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Öğleden sonra oturumunda ise (Eğitim Bilimleri Sınavı) adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.