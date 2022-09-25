KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2022 KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS ALAN SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI PDF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS alan sınavı soruları ve cevapları için resmi tarih henüz belli olmadı.

KPSS alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya birkaç gün sonra erişime açılması bekleniyor. KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

24-25 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları adayların erişimine açılınca ÖSYM duyuracak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre; 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak olan KPSS Lisans alan bilgisi sınavlarının sonucu, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.