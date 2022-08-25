Kraliçe inciri için Büyükşehir devrede

Bursa'da kaliteli üretimden pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Siyah İncir pazarında yaşanan daralma ve rekoltenin yüksek olmasına bağlı yaşanan değer kaybı üzerine yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz yıl 29 bin ton üretilen siyah incirin yüzde 70'i ihraç edilirken, pazar sorunu yaşanmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi alım desteği yapmamıştı. Ancak bu yıl rekoltenin 40 bin tonu aşması ve ihracat beklentisinin da yüzde 40'lara düşmesi nedeniyle piyasada yaşanan incir bolluğu fiyatlara da olumsuz yansıdı. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi de üreticinin mağdur olmaması ve dünyaca ünlü siyah incirin hak ettiği değeri bulması için yeniden devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları başkanları, Zirai Karantina İl Müdürlüğü, Tarım Kooperatifleri, İhracatçılar Birliği temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratlarıyla bir araya gelerek incirde yaşanan süreci değerlendi. Konunun tüm taraflarını dinleyen Başkan Aktaş, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Tarım ve Peyzaj A.Ş aracılığıyla iki yıl öne olduğu gibi yeniden alımlara başlayacaklarını söyledi.

KAYITSIZ KALAMAZDIK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın incir konusunda Allah vergisi güzel bir potansiyele sahip olduğunu, bu yıl geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusu olduğunu söyledi. Bursa siyah incirinin gerçekten kaliteli ve dünya sathında bir üne sahip ürün olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Şu an ekonomide yaşanan süreçten kaynaklanan kısa vadeli süreçleri lütfen genel olarak değerlendirmeyelim. İnşallah bundan sonra da sürecin ne kadar daha iyiye doğru gittiğini hep birlikte göreceğiz. Bu sene hamdolsun yaban mersini, ahududu gibi birçok ürünümüzde şükürler olsun herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Üreticimizin genel anlamda mutluluğunu gördük. Tabii incir ile alakalı şu yaşanan süreci daha iyiye taşımak adına da Tarım ve Peyzaj A.Ş. olarak konuya kayıtsız kalamazdık. Nasip olursa inşallah oluşturacağımız soğuk hava deposunda yarından itibaren iş ve işlemlerle alakalı süreci başlatıyoruz" dedi.

ALIMLAR BAŞLIYOR

Rekoltenin yüksek olduğunu ve ellerinde sınırsız bir kaynak olmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Özellikle getirilen ürünün kalibresine bakacağız. İhracatlık mı iç pazarlık mı yoksa reçellik mi uzman arkadaşlarımız değerlendirecekler ve Tarım A.Ş. marifetiyle de süreci desteklemek adına alımları başlatmış olacağız. Önümüzdeki yılla alakalı da konunun tüm tarafları ile oturup, genel anlamda neler yapabiliriz noktasında fuar organizasyonları ve farklı konuları Kasım, Aralık gibi yapacağımız bir çalıştayda değerlendireceğiz. Ben buradan özellikle ihracatçılara da alıcılara da şu çağrıyı yapıyorum: Lütfen Bursa incirini, Bursa Siyahını bir başka incilerle karıştırmayalım. Özellikle bugünden sonra artık ürünün en özel dönemine doğru gidiyoruz ve dolayısıyla da çok rahat pazarda da sunacak şekilde üreticimiz hazırlıklarını yaptı. Bu işin hakkının verilerek, piyasada değerlendirilmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Sürecin üreticimiz için de alıcılar için de hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederim" dedi.