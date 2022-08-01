Kredi kartı borcu olanlara müjde! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Kredi ve kredi kartı borçları için masada 3 formül yer alıyor

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI KABİNE TOPLANTISI'NDA

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda birçok konu gündeme alınacak. Bu konular arasında en dikkat çekeni ise takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak. Takibe düşmüş kredi ve kredi kartı borçları için şu üç formül masada. Bu üç formül arasında borç öteleme, yapılandırma ve takip süresini uzatma bulunuyor. Bu konu hakkında iki tane Bakanlık Toplantısı'nın yapıldığı, icralık ve takibe düşmüş dar gelirli vatandaşlar için çalışmaların sonuç verdiği bildirildi.