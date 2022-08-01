Kredi kartı borcu olanlara müjde! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Kredi ve kredi kartı borçları için masada 3 formül yer alıyor

Kredi kartı borcu olanlara müjde! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bugün kredi ve kredi kartı borcu olanlar için önemli açıklamalarda bulunulacak. Masada üç formül bulunuyor. Geçtiğimi hafta, KYK kredi borçlarının önemli bir kısmı için iyileştirmelere gidilirken, şimdi de kredi kartı borcu olanlar için müjdeli haber geliyor. Özellikle takibe düşmüş kredi borçları için ciddi çalışmalar yapıldığı bildiriliyor. İşte kredi borçları için masadaki 2 formül!
KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI KABİNE TOPLANTISI'NDA
Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda birçok konu gündeme alınacak. Bu konular arasında en dikkat çekeni ise takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak. Takibe düşmüş kredi ve kredi kartı borçları için şu üç formül masada. Bu üç formül arasında borç öteleme, yapılandırma ve takip süresini uzatma bulunuyor. Bu konu hakkında iki tane Bakanlık Toplantısı'nın yapıldığı, icralık ve takibe düşmüş dar gelirli vatandaşlar için çalışmaların sonuç verdiği bildirildi.
ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSAYACAK?
Cumhurbaşkanı liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'ndan kredi ve kredi kartı borcu olanlar için müjde haber gelecekken, çalışmanın kimleri kapsayacağı en büyük merak konusu. Dar gelirli vatandaşların mı çalışmada yer alacağı, yoksa genel bir çalışmanın da yapıldığı merak ediliyor. En son 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin borçları yapılandırılmıştı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabinenin 1 Ağustos 2022 (bugün) toplanması bekleniyor. En son 18 Temmuz tarihinde yapılan toplantıya göre Kabine Toplantısı Ağustos kararları için bugün masada olacak.
Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor.
Net bir saat belirtilmemekle birlikte geçtiğimiz toplantının 14.00'te başlaması bugünkü beklentileri de öğle saatlerine çevirdi.