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Giriş Tarihi: 11.6.2022

Kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batirdi

Ankara’da yaşayan Ali Uğur Durkun, ailesine ait bir ev ve 27 arabadan oluşan filoyu satarak 12 milyon liralık serveti kripto parada batırdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Ali Uğur Durkun, ailesinin bir evini ve 27 otomobilden oluşan araç filosunu satarak kripto paraya yatırdı. Ailesinin yaklaşık 12 milyon liralık servetini kripto parada batıran Ali Uğur Durkun, ailesi ile iletişimini kesip ortadan kayboldu. Oğullarından 23 Mayıs'tan beri haber alamayan Durkun çifti ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Oğullarının hayatından endişe eden Durkun çifti, Müge Anlı'dan yardım istedi.



EVİ 900 BİN LİRAYA SATTI
Oğulları Ali Uğur'un bu işte tek olmadığını, kuzeni Furkan'dan şüphelendiklerini ifade eden aile, Uğur'un 2 milyon lira değerindeki evi 900 bin liraya sattığını, bir senelik kiralarını ve evin kalan borcunu ödeyip gittiğini anlattı. Baba Ali Durkun, "Sana ait olanı nasıl satabiliyor?" sorusuna, "Noter işlerini beceremediğim için oğluma genel vekâletname verdim" sözleriyle cevap verdi. Toplamda ailesinin 12 milyon liralık varlığını yok eden Uğur Durkun, ailesinin çağrısına kulak verip canlı yayına bağlandı. Uğur Durkun, "27 araç değil 14 araç sattım. Öyle gerektiği için gittim. Ne yaptığımın farkındayım. Haklarını helal etsinler" diyerek telefonu kapattı. Program esnasında geçen "Almışsınız büyütmüşsünüz" cümlesi "Uğur evlatlık olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi.

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Kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batirdi
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