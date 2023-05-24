Kriptoda para batırdı eşini ve kendini öldürdü

Diyarbakır'ınKayapınar ilçesinde kapıcılık yapan Mehmet Denizli (34), kripto para borsasına yatırdığı parayı kaybedince bunalıma girdi. Denizli, 10 yıllık eşi Basra Denizli'yi (38) yatakta uyurken kafasına tabancayla ateş ederek öldürdü. Denizli, daha sonra aynı yatakta oturarak kendi kafasına sıktı. Denizli'nin sabah ekmek dağıtmaması üzerine, bina sakinleri durumu yöneticiye bildirdi. Denizli telefonlara cevap vermeyince evine balkondan girildiğinde çift kanlar içinde bulundu. Kadının öldüğü belirlenirken ağır yaralı bulunan Mehmet Denizli kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.