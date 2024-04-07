Kronik strese karşı 5 önlem

Günümüz yaşam koşullarının kaçınılmaz bir parçası olan stres, kronikleştiğinde birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Stres, hipertansiyon, obezite, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıkların ilerlemesini hızlandırarak kişinin yaşamını tehlikeye atıyor. ABD'li psikiyatr Dr. Lawson Wulsin, toksik hale gelmiş kronik stresle başa çıkmanın yöntemlerini beş maddede sıraladı. İşte o adımlar;

1. Her gün hareket edin.

2. Bir amacınız olsun.

3. Stresle yüzleşin.

4. Ailenizle ilgilenin.

5. Sebze ağırlıklı beslenin.