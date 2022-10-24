Kübra Boyraz Solmazgül hayatını kaybetmişti: Botoks davasının sanığı kalp krizinden öldü!

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Doğruya ve Özsoyeri'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal Doğruya hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.