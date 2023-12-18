Küçük Çınar SMA’yı yenecek

Ankara'da yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Çınar Çakan'ın tedavisi için gerekli para toplandı. Dubai'de tedavi görecek olan Çınar'ın ailesi büyük mutluluk yaşadı. Yusuf (35) Süreyya Çakan (34) çiftinin çocukları Çınar'a henüz 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Tedavi için gereken 1 milyon 817 bin doları toplayabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlatan çift, 2 yıl süren kampanyada mutlu sona ulaştı. Tedavi için gereken para toplandı. Çok mutlu olduklarını belirten Çakan çifti, "Artık güneş Çınar için bir başka doğacak. İnşallah giyemediği bayramlıkları, ayakkabıları giyecek. Oynayamadığı oyunları oynayabilecek" dedi.