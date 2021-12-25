Haberler Yaşam Haberleri Küçük çocuğun soluk borusuna yemek kaçtı! Kafe çalışanı son anda kurtardı! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:42 Son Güncelleme: 25.12.2021 23:49

Küçük çocuğun soluk borusuna yemek kaçtı! Kafe çalışanı son anda kurtardı! İşte o anlar...

AA
Küçük çocuğun soluk borusuna yemek kaçtı! Kafe çalışanı son anda kurtardı! İşte o anlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, annesi ile yemek yediği esnada nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun "Heimlich manevrası" ile kurtarılma anını paylaşarak kafe personeline teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun kafe personelinin uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım. Geçmiş olsun küçük kız."

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Küçük çocuğun soluk borusuna yemek kaçtı! Kafe çalışanı son anda kurtardı! İşte o anlar...
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