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Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:50

Küçük Fatih bisikletiyle gezerken tırın altında kaldı

Büyükçekmece'de bisikletiyle gezerken tırın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Aslan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Küçük Fatih bisikletiyle gezerken tırın altında kaldı

Ulus Mahallesi'nde akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal Gargulu (45) yönetimindeki çimento yüklü tır, grup halinde arkadaşlarıyla bisikletiyle gezen Fatih Aslan'a (11) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle bisikletiyle tırın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatih Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri tır şoförünü otların arasında saklanmış şekilde buldu. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Küçük Fatih bisikletiyle gezerken tırın altında kaldı
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