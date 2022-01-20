Küçük Seçil’in boğazına demir saplanmıştı! Hastaneden haber geldi





Boğazına demir çubuk giren küçük Seçil ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.