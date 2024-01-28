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Giriş Tarihi: 28.1.2024 13:36

Küçükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA
Küçükçekmece’de İETT otobüsü kaza yaptı

Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halinde olan 34 JY 5853 plakalı İETT otobüsü, aynı yönde giden 59 TJ 139 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, önce refüje ardından D-100 kara yolundaki 34 UU 6574 plakalı başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İki yaralıya kaza yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

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Küçükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı
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