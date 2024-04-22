Küçükçekmece’de kan donduran cinayet! Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını vahşice katletti

Kazakistan uyruklu Nurali Tamazov, deri ve kürk ticareti yapan İrfan Kapsızlar'dan yurt dışında satmak için ürün alıyordu. İddiaya göre, bir süre konaklama problemi yaşayan Tamazov, yanlız yaşayan arkadaşı Kapsızlar'ın Küçükçekmece'ye bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kalmaya başladı. Yaklaşık 10 gün Kapsızlar'ın evinde kalan Tamazov, 16 Nisan Çarşamba günü geç saatlerde eve geldi. Nurali Tamazov, yatak odasında bulunan 3 çocuk babası Kapsızlar'a bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı.

Kapsızlar kanlar içinde kalırken, Tamazov valizini de alarak sabah erken saatlerde havalimanına gitti. Havalimanından da Moskova'ya kaçtığı öne sürülen şüpheli, ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını telefonla arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

OTEL ÇALIŞANI BİLDİRDİ

Otel çalışanı telefon konuşmasının ardından durumu Kapsızlar'ın yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapının kilidini kırarak içeriye girdikten sonra Kapsızlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Kapsızlar'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Kapsızlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Kapsızlar'ın cenazesi Memleketi Tekirdağ'da defnedildi.