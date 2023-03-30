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Giriş Tarihi: 30.3.2023 01:23

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosiklet tamirhanesine uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Şahinler Sokak'ta bulunan motosiklet tamirhanesinde meydana geldi.

İddiaya göre, tamirhaneye gelen motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis saldırıyı düzenleyen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
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