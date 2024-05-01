Kudüs’te öldürülen imamın acı haberi Şanlıurfa’ya ulaştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Hasan Saklanan, bir organizasyonla Ürdün'e gitti. İddiaya göre, Hasan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan Hasan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hasan Saklanan'ın Şanlıurfa İl Müftülüğünde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öldürülen Şanlıurfalı imamın eşi Fatma Saklanan olayı öğrenince çocuklarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu Fatma Saklanan. Eşinin izin alarak kendisine Gaziantep'e birkaç günlüğüne gideceğini söylemiş. Şanlıurfa'da ve Kepez mahallesinde Hasan Saklanan İsrail polisleri tarafından öldürülmesi büyük üzüntüye neden oldu. Kepez Mahalle muhtarı İbrahim bozancı biz hocamızı çok seviyorduk temiz bir insandı özelikle israilin yaptığı katliyamı sürekli bize söylüyor ve üzülüyordu hocamız rahmetli Diyarbakırlı ramazan gibiydi çok donanımlı ve bilgili bir hocaydı bizim için ve Türkiye için büyük bir kayıptır Allah rahmet eylesin bir kahramandır 'diye konuştu. Hasan Saklanan'ın ölümü Şanlıurfa'da büyük üzüntü yarattı Hasan Saklanan Şanlıurfa'da kahraman ilen edildi. Hasan saklanan'ın Ailesi ve Şanlıurfalılar cenazesi bekleniyor.