Kulağını ısıran arkadaşını öldürdü, ’Öldürmesem kulağımı koparacaktı’ dedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 12 Haziran günü emniyete Pendik'te bir şahsın bıçakla göğsünden ve bacağından yaralandığına yönelik gelen ihbarla soruşturmaya başlandı. Kamera kayıtlarından olay yerinden kaçan saldırganın Özkan Akgün (49) olduğu ve ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun'u (46) bıçaklayarak ölümüne neden olduğu tespit edildi.
"KULAĞIMI ISIRDI" SAVUNMASI
Ömer Coşkun'a arkasından yaklaşarak bıçaklayan Özkan Akgün ifadesinde, cinayeti kulak ısırma nedeniyle işlediğini söylemesi ise dikkat çekti. Olaydan yaklaşık 7 ay önce birlikte oturup alkol aldıklarını belirten Akgün, "O gün kulağımı ısırdı. Şikayetçi olmadım. Ara sıra görmeye devam ettim. Olay günü yanımdan geçerken 'Naber dallama, o kulağını ısırdım öbürünü de koparacağım. Sen dur' dedi. Yürümeye devam etti" dedi.
ARKASINDAN BIÇAKLAMIŞ
Bu sözlerin ardından Coşkun'u takip ettiğini anlatan saldırgan, bir süre takip ettikten sonra üzerinde bulunan bıçakla arkasından hamle yaptığını ve bacaklarına doğru bıçağı salladığını söyledi. Alkollü olduğu için tam hatırlamadığını öne sürdü. Göğsünden bıçaklandığını polislerden öğrendiğini belirtti.