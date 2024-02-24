Kulağını ısıran arkadaşını öldürdü, ’Öldürmesem kulağımı koparacaktı’ dedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 12 Haziran günü emniyete Pendik'te bir şahsın bıçakla göğsünden ve bacağından yaralandığına yönelik gelen ihbarla soruşturmaya başlandı. Kamera kayıtlarından olay yerinden kaçan saldırganın Özkan Akgün (49) olduğu ve ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun'u (46) bıçaklayarak ölümüne neden olduğu tespit edildi.