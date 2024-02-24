Haberler Yaşam Haberleri Kulağını ısıran arkadaşını öldürdü, 'Öldürmesem kulağımı koparacaktı' dedi
Giriş Tarihi: 24.2.2024 13:03 Son Güncelleme: 24.2.2024 13:20

Kulağını ısıran arkadaşını öldürdü, 'Öldürmesem kulağımı koparacaktı' dedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, 12 Haziran günü emniyete Pendik’te bir şahsın bıçakla göğsünden ve bacağından yaralandığına yönelik gelen ihbarla soruşturmaya başlandı. Kamera kayıtlarından olay yerinden kaçan saldırganın Özkan Akgün (49) olduğu ve ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun’u (46) bıçaklayarak ölümüne neden olduğu tespit edildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kulağını ısıran arkadaşını öldürdü, ’Öldürmesem kulağımı koparacaktı’ dedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 12 Haziran günü emniyete Pendik'te bir şahsın bıçakla göğsünden ve bacağından yaralandığına yönelik gelen ihbarla soruşturmaya başlandı. Kamera kayıtlarından olay yerinden kaçan saldırganın Özkan Akgün (49) olduğu ve ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun'u (46) bıçaklayarak ölümüne neden olduğu tespit edildi.

"KULAĞIMI ISIRDI" SAVUNMASI

Ömer Coşkun'a arkasından yaklaşarak bıçaklayan Özkan Akgün ifadesinde, cinayeti kulak ısırma nedeniyle işlediğini söylemesi ise dikkat çekti. Olaydan yaklaşık 7 ay önce birlikte oturup alkol aldıklarını belirten Akgün, "O gün kulağımı ısırdı. Şikayetçi olmadım. Ara sıra görmeye devam ettim. Olay günü yanımdan geçerken 'Naber dallama, o kulağını ısırdım öbürünü de koparacağım. Sen dur' dedi. Yürümeye devam etti" dedi.

ARKASINDAN BIÇAKLAMIŞ

Bu sözlerin ardından Coşkun'u takip ettiğini anlatan saldırgan, bir süre takip ettikten sonra üzerinde bulunan bıçakla arkasından hamle yaptığını ve bacaklarına doğru bıçağı salladığını söyledi. Alkollü olduğu için tam hatırlamadığını öne sürdü. Göğsünden bıçaklandığını polislerden öğrendiğini belirtti.

'HAKSIZ TAHRİK' VURGUSU

Savcılık tutuklanan şüphelinin Ömer Coşkun'u kasten öldürdüğünü ve 'kulak ısırma' savunmasıyla haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalıştığını ancak kanıt bulunamadığını vurguladı. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kulağını ısıran arkadaşını öldürdü, 'Öldürmesem kulağımı koparacaktı' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA