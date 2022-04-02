Kullandığı minibüsün önü kesilen tekstilci bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'de, önceki gün gece geç saatlerde Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin tekstilci 3 çocuk babası 35 yaşındaki Eyüp Gökmen Ağdaş olduğu belirlendi. Ağadaş'ın cansız bedeni aracın 100 metre ilerisinde bulundu.