Haberler Yaşam Haberleri Kullandığı minibüsün önü kesilen tekstilci bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 2.4.2022 13:14 Son Güncelleme: 2.4.2022 14:07

Kullandığı minibüsün önü kesilen tekstilci bıçaklanarak öldürüldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kullandığı minibüsün önü kesilen tekstilci bıçaklanarak öldürüldü

Denizli’de yaşayan tekstilci Eyüp Gökmen Ağdaş (35) minibüs ile giderken önü tenha bir noktada kesildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce göğsünden ve bacaklarından bıçaklanan Ağdaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayette kullanılan bıçak olay yeri yakınında engebeli arazide ekipler tarafından bulundu. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'de, önceki gün gece geç saatlerde Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin tekstilci 3 çocuk babası 35 yaşındaki Eyüp Gökmen Ağdaş olduğu belirlendi. Ağadaş'ın cansız bedeni aracın 100 metre ilerisinde bulundu.

ARAÇ ÇALIŞIR VAZİYETTE BULUNDU

Çevrede yapılan incelemede cesedi bulunan Ağdaş'ın kullandığı belirlenen minibüsün, motoru çalışır ve sürücü kapısının açık olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ağdaş'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Ağdaş'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK ARAZİDE BULUNDU

Yaklaşık aradan geçen 2 saat sonra görevliler olay yerine yakın engebeli arazide cinayette kullanılan bıçağı buldu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgeye tekrar gelmesinin ardından bıçakta inceleme gerçekleştirildi. Ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kullandığı minibüsün önü kesilen tekstilci bıçaklanarak öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA