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Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:47 Son Güncelleme: 25.12.2023 10:34

Sosyal medyada uyuşturucu kullanınca yakalandı

Trabzon'da sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda uyuşturucu kullanan ve ona uyuşturucu temin ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sosyal medyada uyuşturucu kullanınca yakalandı

Sosyal medyada yapılan paylaşımda kadın bir şahsın uyuşturucu madde kullanırken paylaşım yaptığı videosu ile savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla güvenlik güçleri ilgili paylaşımı yapan şahsın Trabzon'da bulunduğunu tespit etti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli Y.B. isimli kadın olduğu belirlendi.

Söz konusu kadının Boztepe mahallesindeki adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada 27,32 gr. Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,68 gr. Metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi. Genç kadının irtibatlı olduğu U.Ş. uyuşturucu madde ticareti suçundan, Y.B. isimli kadın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Sosyal medyada uyuşturucu kullanınca yakalandı
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