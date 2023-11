Küllerinden doğdu şimdi göç yağıyor

Düzce'de depremin üzerinden geçen 24 yılda, acıların tekrar yaşanmaması amacıyla valilik, belediye ve ilgili kurumlar tarafından çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer alan kentte, özellikle yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçmek için yatay kentleşme modeli uygulamaya alındı. Depremler nedeniyle binalarının yüzde 60'ı kullanılamaz hale gelen ve altyapısı çöken Düzce'de, ekonomik teşviklerle ve yatay mimari modelinin hayata geçirilmesiyle afetin izleri silindi. Vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verilen kentte, yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun olması için titiz çalışmalar yürütüldü. Modern ve sağlam yapılarla can güvenliğini sağlayan Düzce, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişimini sürdürdü.Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin depremin ardından vilayet statüsüne kavuştuğunu ve ekonomik anlamda da çok hızlı adımlarla ilerlediğini aktardı. Aslan, bu kapsamda 5'inci organize sanayinin kurulduğuna işaret ederek, "Ekonomik kalkınma dinamiği afetle yürümekte. Oluşturulan sanayi tesisleri, sosyal donatı alanlarının tamamının afet gerçekliğine uygun şekilde inşa edildiğini görüyoruz. Düzce hükümetimizin uyguladığı teşvik modelleri içerisinde büyük şehirlere yakınlığı itibari ile cazibe merkezi" dedi.Yatırımcıların yoğun talepleriyle karşı karşıya olduklarına değinen Aslan, her kurulan fabrikanın yoğun iş gücü talebini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti. Aslan, "Türkiye'nin çok farklı şehirlerinden yoğun göç alıyoruz. Son 10 yılda 100 bin nüfus artışı olmuş. Her yıl, 7 ila 10 bin arasında nüfusa ilave olan şehir gözlemliyoruz. Bu, Düzce'nin cazibe merkezi olduğu, istihdam imkanlarının geliştiği, refahının, huzurunun bulunduğunun delillerinden biri" diye konuştu.Düzce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı yatay mimari konusunda başarılı uygulamaların görüldüğü kent olduğunun altını çizen Aslan, "Geçen yıl 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin de neredeyse zararsız şekilde atlatılması bu sayede olmuştur" dedi.Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kentin, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'daki afetlerin üzerinden geçen 24 yılın ardından depreme dayanıklı hale geldiğini söyledi. Özlü, söz konusu depremlerin ardından kentin tekrar inşa edilme sürecine girdiğini anlatarak, "4,5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum ve yönetmeliklerin ön gördüğü bütün kuralları harfiyen uyguluyoruz. Kentimizdeki konut stoku yüzde 75-80 oranında yeni. Düzce'yi 1999 depremleri sonrasında tekrar inşa edilen şehir olarak ifade etmeliyim" şeklinde konuştu.