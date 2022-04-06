Tarihi Beyazıt Camii Hünkâr Kasrı'nda 2011'de elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle küle dönen yapının, hem strüktürü hem de yüzey bezemeleri büyük zarar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yapı adeta küllerinden doğuyor. Yüzde 70'i tamamlanan çalışmalarda, son olarak çatıdaki kurşun kaplama yapılacak. Ahşap, boya, cila işleri ve kalem işlerindeki konservasyon bitirilecek. Çevre düzenlemesi de yapılarak restorasyon tamamlanacak. Yaz aylarında ise çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.Çalışmalardan bahseden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Feyyaz Fidan, "Kasr-ı Hümayun ya da Hünkâr Kasrı olarak bilinen yapı hünkârın namaz öncesi gelip dinlendiği veya görüşmelerini yaptığı mekândır. Yangın sonrasında sofa kısmında bulunan mimari elemanlar kullanılamaz hale gelmişti. Biz Vakıflar Genel Müdürülüğü olarak uzman bilim kurulu heyeti ve teknik heyetince restorasyon çalışmalarına devam etmekteyiz" dedi.Fidan, "Yangın nedeniyle zarar gören ahşap elemanların kullanılabilir durumda olanlarının konservasyonu yapılarak yerinde muhafaza edildi. Kullanılamaz durumda olanlar ise yenilendi. İşin yüzde 70'i tamamlandı. Resmi bitim tarihi Kasım 2022 ama yaz aylarında restorasyonun tamamlanmasını hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.