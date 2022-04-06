Haberler Yaşam Haberleri Küllerinden doğuyor
Giriş Tarihi: 7.4.2022

Küllerinden doğuyor

İHA
Küllerinden doğuyor

2011’deki yangında küle dönen tarihi Beyazıt Camii Hünkâr Kasrı’nın restorasyonu tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 70’i tamamlanan çalışmaların yaz aylarında bitirilmesi hedefleniyor

Tarihi Beyazıt Camii Hünkâr Kasrı'nda 2011'de elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle küle dönen yapının, hem strüktürü hem de yüzey bezemeleri büyük zarar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yapı adeta küllerinden doğuyor. Yüzde 70'i tamamlanan çalışmalarda, son olarak çatıdaki kurşun kaplama yapılacak. Ahşap, boya, cila işleri ve kalem işlerindeki konservasyon bitirilecek. Çevre düzenlemesi de yapılarak restorasyon tamamlanacak. Yaz aylarında ise çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.



HÜNKÂRIN DİNLENME MEKÂNI
Çalışmalardan bahseden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Feyyaz Fidan, "Kasr-ı Hümayun ya da Hünkâr Kasrı olarak bilinen yapı hünkârın namaz öncesi gelip dinlendiği veya görüşmelerini yaptığı mekândır. Yangın sonrasında sofa kısmında bulunan mimari elemanlar kullanılamaz hale gelmişti. Biz Vakıflar Genel Müdürülüğü olarak uzman bilim kurulu heyeti ve teknik heyetince restorasyon çalışmalarına devam etmekteyiz" dedi.
Fidan, "Yangın nedeniyle zarar gören ahşap elemanların kullanılabilir durumda olanlarının konservasyonu yapılarak yerinde muhafaza edildi. Kullanılamaz durumda olanlar ise yenilendi. İşin yüzde 70'i tamamlandı. Resmi bitim tarihi Kasım 2022 ama yaz aylarında restorasyonun tamamlanmasını hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
Emine Erdoğan iftarını KYK yurdunda kız öğrencilerle birlikte yaptı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
SON DAKİKA: İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları...
Yunanistan'dan ABD'nin silah gönderme teklifine ret
ARKADAŞINA GÖNDER
Küllerinden doğuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA