Batman’da Külliyede iskele çöktü! 1 ölü, 19 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "ilimiz Gültepe mahallesinde (Esentepe Külliyesi içerisinde yer alan) devam eden camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana gelmiştir. Olayın ihbar alınması akabinde olay mahalline çok sayıda AFAD, 112, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edilmiş, İskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak Batman ili içerisindeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.