Külotlu çorap cinayetinde düğüm çözülüyor! Şarkıcı Seçil duruşmada gözyaşlarına boğuldu

Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası tutuklu sanıklar 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SAVUNMASINI VERMİŞTİ
Yargılanan baba-kız geçtiğimiz celse savunmaların vermişti. Seçil Çiftçi, gözyaşları içerinde verdiği savunmasında "Orada bir ölüm olacaktı. Kapıya yöneldim tutmaya çalışınca boynuna atladım. Yere düştük yerde kirli olan bölümde külotlu çorap vardı. Amacım kollarını bağlamaktı ama ne ara boynuna gitti ne ara nefessiz kaldı hiç hatırlamıyorum. Bir ara rol yapıyor sandım. Kalkmadı o sırada anladım öldüğünü" demişti.
"KARDEŞİM BİLDİKLERİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile tutuksuz yargılanan babası Cemal Çiftçi katıldı. Semih Sevim'in ailesi ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan şikayetçi Sebile Selvitopu, tanık dinlenen polisin Seçil'in sevgilisi olduğunu iddia ederek "Para için milletin canını yakan bir kadındır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Babasının ifadeleri de çelişkilidir. Planlı tasarlanmış bir cinayettir. Kardeşim bildikleri yüzünden öldürüldü" dedi.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Sanık Seçil Çiftçi ise "Ben en başından beri ne yaşadıysam onu anlattım. Tanıklık yapan kişileri hepsini sevgilim, arkadaşım, ağabeyim diye çağırmadım. O insanlar Allah rızası için gelip tanıklık yaptılar. Karşı taraf kardeşlerinin takıntılı olduğunu bildikleri için benim tanığım Firuzan'ı arayıp kendileri için ifade vermesini istemişler. Maktulün annesinin tanık olarak dinlenilmesini ben istemiştim. Olay anında kendimi korumaktan başka bir şey yapmadım. Adaletin kestiği parmak acımaz. Tokat'tan kalkıp gelmiş, bir hafta evimin etrafında dolanmış, kapımdan ayrılmamış. HTS kayıtlarından da bu bellidir" diyerek tahliyesini istedi.
BENİM OĞLUM YERDE ÇÜRÜYOR, O DA ORADA ÇÜRÜSÜN"
Maktulün annesi Sevim Sevim, Tokat'tan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sevim, "Seçil, oğlumu hiç durmadan arıyordu. Oğlum saplantılı değildi, aklını başından aldı. Hiç durmadan para istedi, onu al, bunu al, şuraya götür, sürekli para istedi. Seçil, beni arayarak 'Oğlun peşimi bırakmıyor' demedi. Ben oğlumu evlendirecektim ama onun yüzünden evlendiremedim. Yavruma nasıl kıydı? Şikayetçiyim, ağırlaştırılmış müebbet hapsini istiyorum. Benim oğlum yerde çürüyor, o da orada çürüsün. 2-3 kişi yaptılar, 1 kişi değil" dedi.
ADLİ TIPTAN RAPORLAR İSTENDİ
Mahkeme heyeti, Seçil'in soruşturma aşamasındaki hastane evraklarının ve maktule ilişkin otopsi raporunun adli tıp kurumuna gönderilerek Seçil'de varsa yaralanmaların ölüm tarihiyle uyumlu olup olmadığının istenmesine, Seçil'in boy ve kilo durumunu gösterir fotoğraflarının çekilerek dosyaya konulmasına karar verdi. Heyet, maktuldeki yaralanmaların ne şekilde bir aletle vurulduğunun tespitini ve maktulde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunup bulunmadığının tespiti de istendi. Seçil'in ve maktulün fotoğrafları karşılaştırılarak maktulün vücudundaki yaralanmaları sanığın kendi başına yapıp yapamayacağının tespiti ile maktulün olay sırasında mı sonradan mı öldüğünün belirlenmesi de istendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.Külotlu çorapla boğarak öldürmüştü: Şarkıcının şok mesajları ortaya çıktı!