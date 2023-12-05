Külotlu çorap cinayetinde düğüm çözülüyor! Şarkıcı Seçil duruşmada gözyaşlarına boğuldu

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Seçil Çiftçi ise "Ben en başından beri ne yaşadıysam onu anlattım. Tanıklık yapan kişileri hepsini sevgilim, arkadaşım, ağabeyim diye çağırmadım. O insanlar Allah rızası için gelip tanıklık yaptılar. Karşı taraf kardeşlerinin takıntılı olduğunu bildikleri için benim tanığım Firuzan'ı arayıp kendileri için ifade vermesini istemişler. Maktulün annesinin tanık olarak dinlenilmesini ben istemiştim. Olay anında kendimi korumaktan başka bir şey yapmadım. Adaletin kestiği parmak acımaz. Tokat'tan kalkıp gelmiş, bir hafta evimin etrafında dolanmış, kapımdan ayrılmamış. HTS kayıtlarından da bu bellidir" diyerek tahliyesini istedi.