Kültür dünyamızın büyük ismi son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı. Düşünce hayatının bilge isimlerinden Alatlı'nın naaşı, öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi. Alatlı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını ise eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez kıldırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'ya şu sözlerle veda etti: "Ablaların ablasını; ebediyete, Hakk'a uğurluyoruz. Muhabbet ederken anneciğim, ablacığım derdi. Böyle bir güzelliği vardı. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığının ödüllerinden bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. O tüm güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabb'im mekânını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada eylesin. Tüm ailesine de başsağlığı diliyorum. Toprak anamız, ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabb'im yâr, yardımcımız olsun. Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen bu hazirede olması, bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı bizlere nasip edecektir. Geldik, gidiyoruz."Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez şöyle konuştu: "Çok değerli bir mütefekkirimizi, Alev Alatlı Hanımefendi'yi, milletimize hem hayatında güzel sözler, güzel düşünceler takdim eden hem de güzel eserler bırakan değerli bir insanı ebediyete uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. O milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkiriydi. Aynı zamanda entelektüeldi ama entelektüel kibrine hiç kapılmadı. Düşünen her insanın, her yeni neslin ablası oldu. Biz hep öyle tanıdık. Güzel bir Müslüman'dı. İnanmış bir mümineydi. Nice gece yarılarında Kuran'ın bir ayetini müzakere etmek için son beş yılda sürekli arardı ve kendisiyle Kuran müzakerelerimiz oldu. Allah bu imanla ile gitmeyi nasip eylesin. Bir konuşmasında diyor ki efendice ölmeyi bilmek lazım. Bizlere de herkesin haklarını helal ederek ahirete gitmeyi nasip eylesin. O meşhur ödül töreninde muhterem Cumhurbaşkanımız onu bu milletin aydınlarının vicdanı diye tarif etmişti."Alev Alatlı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cenazeye katılan isimlerden Orhan Gencebay, "Son derece değerli, ülkemiz için çok yararlı, başarılı konulara imza atmış bir insandı. Fikir insanıydı, duygu insanıydı. Çok severdik. Sevenlerinin başı sağolsun. Her bakımdan üst düzey bir kişiydi" dedi.AK Parti Kayseri Milletvekili, gazeteci ve yazar Ayşe Böhürler, "Türkiye meselesine, Türkiye'nin güçlenmesine, daha iyi nasıl olura kafa yoran yerli bir aydındı. 'Ben muhacirim, Batı kutbundan Doğu kutbuna hicret ettim' derdi. Bu süreçte Cemil Meriç ile olan dostluğunu anlatırdı. Onun kitaplarına, sorularına nasıl cevap oluşturmaya başladığını söylerdi. Bizim neslimiz için özellikle çok önemliydi. Çünkü biz bir defa kimsenin olmadığı, belli bir düşünceye sahip insanların edebiyata, romana, yazıya, aydın olma ayrıcalığına sahip olduğu bir dönemde 'Ya bir dakika durun, bu ülkede sadece siz yoksunuz, başka bir şey var ve siz de doğru bir şey söylemiyorsunuz' diyen biriydi" şeklinde konuştu.