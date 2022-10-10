Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Sahnelerimizi gençlere açmaya devam edeceğiz

Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da 'Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Düet Konseri' gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konserine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı. Konserde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nden eserler seslendirildi. Bekir Ünlüataer, Umut Akyürek gibi usta sanatçıların liseli öğrencilere eşlik ettiği konsere başkentli müzikseverler ilgi gösterdi.

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"



Konserin ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bu akşam Başkent Kültür Yolu Festivali'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak projesi olan bir etkinliği gerçekleştirdik. Güzel Sanatlar Liselerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün akşam gördük ki bu liselerimizde inanılmaz yetenekli gençlerimiz var, hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi.





"TÜRK MÜZİĞİ EMİN ELLERDE"



Genç yetenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın solistleri ile bir araya getirdiklerini söyleyen Yavuz, "Bir süredir birlikte çalıştılar ve bugün akşam dinlediğimiz muhteşem konser ortaya çıktı. Bir kere şunu gördük, Türk Müziği emin ellerde. Gençlerimizin Türk Müziği ile ilgilenmediği doğru değil. Gördüğünüz gibi hem Türk Halk Müziği'ni hem Klasik Türk Müziği'ni en iyi şekilde icra ediyorlar. İnşallah yolları açık olsun, konservatuvarla birlikte devam edecekler. Genlerimizle duyduk, onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"SAHNELERİ GENÇLERE AÇTIK"



Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının da bu projede gönüllü olarak yer aldıklarını söyleyen Yavuz, sanatçılara da teşekkür etti. Yavuz, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahneleri gençlere açtıklarını, açmaya da devam edeceklerini söyledi. Yavuz, bu projenin devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Bunu, aslında Başkent Kültür Yolu Festivali için düşünmüştük ama bu akşam o kadar başarılı oldu ki şimdi devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.