Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı

Sergide giysi, silah, diorama, orijinal üniforma ve ekipmanlarla dönemin şartlarının çok güzel canlandırıldığını aktaran Ersoy, gençlerin hafızasında kalması bakımından da serginin önemli olduğunu ifade etti.

"BÜTÜN ETKİNLİKLERİMİZE ÇOK YOĞUN KATILIM VAR"

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin devam ettiğinin altını çizerek, "Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdik. Bizi en çok sevindiren bütün etkinliklerimize çok yoğun katılım olması." diye konuştu.

Festival etkinliklerine yoğun ilgi gösterildiğini, konserlere binlerce kişinin katıldığını dile getiren Ersoy, bu yıl 23 Ekim'e kadar sürecek festivallerin sayısını, gelecek yıl beşten ona çıkaracaklarını aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy, etkinliklerin yılda bir kez ve her yıl gerçekleştirileceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Bu etkinlikler il sayısı artarak ve her yıl gerçekleşmeye devam edecek. Çünkü çok fazla ilgi var halkımızdan. Demek ki çok istenen, beklenen, arzulanan festivallermiş. Biz de halkımızın hak ettiği biçimde, onlara layık olacak şekilde bu festivallere devam edeceğiz. Tabii halkın kültürle, sanatla buluşturulması açısından, sanatçılarımıza destek olmak açısından çok önemli. Her koşulda düzenlendiği şehirlerde şehrin tanıtımı, hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki bilinirliğini arttırmak açısından da önemli."