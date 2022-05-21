Kumar oynayan şahıslara 7 bin 276 lira ceza

Hatay Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri Antakya'nın Zülüflühan Mahallesinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti. İşyerine yapılan operasyonda bir masa etrafında oturan M.S, A.İ, S.Y ve A.Y. isimli şahısları kumar oynarken yakalayan ekipler, şahısları toplam 7 bin 276 liralık para cezasıyla cezalandırdı. İşyerindeki kumar araçları 4 ıstaka, 106 adet taş, 1 adet zar ve masa üzerindeki 2 bin 10 liraya el koyan ekipler, işyeri sahibi R.S.Ş hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.