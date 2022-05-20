Kumarcılardan uzman doktora meydan dayağı

İzmir Bornova'da, iddiaya göre kumar oynatan bir lokal, baskınlara önlem almak amacıyla binaya güvenlik kamerası taktırdı. Lokalin alt katında kliniği bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül ise geçen hafta lokalde görevli Sedat Ö.'ye, hastalarının rahatsız olduğunu söyleyerek, güvenlik kameralarının kaldırılmasını istedi. İddiaya göre Sedat Ö., Gül'ü "Akıllı ol. Ayağını kaydırırız" diye tehdit etti.Bu tartışmanın ardından Canberk Gül, önceki gün kliniğinin önünde yürürken 5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen saldırıda, tekme tokat dövülen Gül'ün, köprücük kemiği kırıldı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan bir şüpheli aranıyor. Bir ay iş göremez raporu verilen Gül, saldırganlardan şikâyetçi oldu.