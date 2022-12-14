Haberler Yaşam Haberleri Kumluca ve Finike 3 günde temizlendi esnafın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:06 Son Güncelleme: 14.12.2022 11:40

Kumluca ve Finike 3 günde temizlendi esnafın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı

Antalya'da Kumluca ve Finike'de 11 Aralık gecesinde yaşayan sel felaketinin ardından bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk günden itibaren aralıksız tüm çalışmaları koordine etti. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da bölgede çalışarak 3 günde selin izleri sildi. Selden etkilenen 497 araç hasarlarını giderilmesi için sanayiye çekildi. Sel sularından etkilenen 100 konutta tüm eksiklikler giderildi. 920 işyeri askerler ve gönüllülerin aralıksız çalışması sonucu temizlendi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kumluca ve Finike 3 günde temizlendi esnafın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı

Kumluca ve Finike yaşanan şiddetli selin ardından devletin olağan üstü çalışması ile iki ilçe 3 günde toparlandı.

Bir ayda toparlanamayız diyen vatandaşlar, "Bu kadar hızlı bir çalışmayı hayal bile edemezdik. 3 günde iki ilçe temizlendi. Sokaklar eski haline getirildi. Askerlerimiz olağanüstü katkı ile işyerlerindeki malzemeler elden geçirildi. Tek tek temizlik yapıldı. Gönüllüler sokaklarımız yıkadı. Bu devlet ve millet dayanışmasının örneğini yaşadık" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

10'AR BİN LİRA AKTARILDI

AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu ise selden etkilenen esnafların hesaplarını ilk etapta 10'ar bin lira yatırıldığını söyledi.

Seraları etkilenen 3 bin 500 çiftçinin ise hasar tespit çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu da belirten Uslu, "Bir tek çiftçimiz mağdur edilmeyecek. Gereken neyse yapılacak. Bakanlarımız gece gündüz bölgede. Devletimiz 24 saat aralıksız çalıştı. Hala çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Kumluca ve Finike 3 günde temizlendi esnafın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı
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