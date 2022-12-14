Kumluca ve Finike 3 günde temizlendi esnafın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı

Kumluca ve Finike yaşanan şiddetli selin ardından devletin olağan üstü çalışması ile iki ilçe 3 günde toparlandı.

Bir ayda toparlanamayız diyen vatandaşlar, "Bu kadar hızlı bir çalışmayı hayal bile edemezdik. 3 günde iki ilçe temizlendi. Sokaklar eski haline getirildi. Askerlerimiz olağanüstü katkı ile işyerlerindeki malzemeler elden geçirildi. Tek tek temizlik yapıldı. Gönüllüler sokaklarımız yıkadı. Bu devlet ve millet dayanışmasının örneğini yaşadık" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

10'AR BİN LİRA AKTARILDI

AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu ise selden etkilenen esnafların hesaplarını ilk etapta 10'ar bin lira yatırıldığını söyledi.

Seraları etkilenen 3 bin 500 çiftçinin ise hasar tespit çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu da belirten Uslu, "Bir tek çiftçimiz mağdur edilmeyecek. Gereken neyse yapılacak. Bakanlarımız gece gündüz bölgede. Devletimiz 24 saat aralıksız çalıştı. Hala çalışmaya devam ediyoruz" dedi.