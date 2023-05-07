Kumpasçı CHP’li müdür 9 yıl hapisle yargılanacak

İstanbul Barosu avukatlarından Murat Sultansu, Maltepe Belediyesi'nde emlak tahakkuk şefi Tunay Saygılı'dan 'hakkında sahte evrak hazırladığı' gerekçesiyle şikâyetçi oldu. İddiaya göre avukat Murat Sultansu, avukatlık ofisi olarak kullandığı işyeri için emlak vergisini ödedi. Ancak kendisinden fazla ücret alındığını fark edince belediyeye gitti. Emlak Büro'daki belediye çalışanları "ödeyeceksiniz tabi" deyince tartışma çıktı. Şef Tunay Saygılı, avukat Murat Sultansu hakkında gerçeğe aykırı tutanak düzenleyip, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a hakaret etmiş gibi gösterdi. Sultansu hakkında açılan davada çark eden Saygılı, "Olay esnasında bir toplantıdaydım. Dediklerini duymadım ancak personelim bu sözleri duyduklarını söyledi" dedi. Avukat Sultansu ise beraat etti. Sahte tutanakla sanık olan avukat Murat Sultansu'nun şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tunay Saygılı'nın toplantıda olduğu halde hakaret söylemini duymuş ve bu olayın tanığı olmuş gibi sahte resmi belge düzenlediğini kaydeden savcılık, "Bu belgeye dayanarak müştekinin yargılanmasına neden olup iftira suçunu da işledi" dedi. Emlak tahakkuk şefi Tunay Saygılı'nın "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi.