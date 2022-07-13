Kural tanımayan Scooterler trafikte tehlike saçıyor

Büyük şehirlerin çekilmez sorunu haline gelen trafik ve kalabalık toplu taşıma araçları yüzünden elektrikli scooterlar pandemi dönemi ile beraber sıkça tercih edilmeye başlanmıştı. Elektrikli olduğu için çevreye zarar vermemesi, hava kirliliği açısından da son derece avantajlı bir ulaşım aracı haline gelmesi cazibesini arttırdı.

KURALLARA UYAN YOK

Kullanımının yaygınlaşması ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz aylarda elektrikli scooterlarla ilgili yeni bir yönetmelik yayımlamıştı. Yayımlanan yönetmeliğe göre scooterları taşıt yolunda sürmek; Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürmek; yaya yollarında sürmek; başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürmek; akrobatik hareketler yaparak sürmek; tek elle sürmek; kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park etmek; scooter'a 2 kişi binmek; yük taşımak yasaklanmıştı.





KURALSIZ KULLANIM ÖLÜMLÜ KAZALARA YOL AÇIYOR

Meydana gelen kazalar, getirilen düzenlemelere rağmen elektrikli scooterların yoğunluğu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Çırakılan yönetmeliğe ve yasaklara rağmen insanların kuralsız şekilde Scooterlere binmesi zaman zaman ölümlü trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Son olarak Şişlide tiyatrocu 23 yaşındaki Dilara Gül'ün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kuralların ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Ölümlü kazaların ve yasakların olmasına rağmen sürücülerin tek scootera iki kişinin binmesi, sağ şeritten gitmek yerine kaldırımda sürmesi ve görme engelli vatandaşların yürüme yolları üzerine park etmeleri dikkati çekti.





"İSTANBUL TRAFİĞİNDE HIZ VE ZAMAN AÇISINDAN KOLAYLIK SAĞLIYOR"

Günlük hayatında elektrikli scooterları sıklıkla tercih eden kullanıcılar ise, "Tercih etmemin çok fazla sebebi var. Çok avantajlı bir taşıt. İstanbul trafiğinde bana çok fazla kolaylık sağlıyor özellikle de hız ve zaman açısından. Pandemi yüzünden toplu taşıma kullanmayı çok tercih etmiyorum. Kısa mesafeli bir yere gitmek istediğimde de taksi kullanmak istesem taksicilerin tavrı belli zaten. O yüzden hem daha uygun fiyatlı buluyorum hem de birçok noktadan kolay ulaşılabilir olması çok güzel" dediler.





"KULLANICILAR KENDİLERİNE ÖZEL YOL OLMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ"

Bir scooter kullanıcısı da scooter kullanmanın avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu en önemlisi de scooterleri kullanabilecekleri özel bir yollarının olmaması İstanbul'un her bölgesine uzanan düzgün bir bisiklet yolunun bulunmamasından şikayet ettiler.