Haberler Yaşam Haberleri Kuran Kaç Sayfa Ve Ayettir? Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır, Ayet Sayısı Kaç?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:44 Son Güncelleme: 22.12.2022 13:44

Kuran Kaç Sayfa Ve Ayettir? Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır, Ayet Sayısı Kaç?

Kur’an-ı Kerim, Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtası ile son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmiştir. Fatiha Suresi ile başlayıp Nas Suresiyle biter. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’da insanlığa yol gösterici ve çok önemli uyarılarda bulunulmuştur. Her Müslümanın okuması gereken, fazileti çok büyük olan Kur’an- Kerim’deki ayet sayısı da merak konusudur. Özellikle Kur’an-ı yeni öğrenmeye başlayanlar Kuran kaç ayettir, Kur’an’da kaç sure var gibi sorulara cevap araştırmaktadır. Peki, Kuran kaç sayfa, sure ve cüz vardır?

Kuran Kaç Sayfa Ve Ayettir? Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır, Ayet Sayısı Kaç?

Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Yalnızca ayetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuştur. Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Kuran kaç ayettir sorusu ise en çok araştırılan başlıklardandır. Kuranda kaç sayfa, cüz ve ayet vardır gibi soruların yanıtına haberimizde yer verdik. Peki, Kuran kaç ayettir? Kaç sayfa, cüz ve sure vardır?

KURAN KAÇ AYETTİR?

Ayet, Kur'an-ı Kerim'de yer alan cümlelere verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtası ile son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmiştir. Hz. Peygamberden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş olup, yalnızca ayetlerin bölünüp numaralandırılması konusunda küçük değişiklikler yapılmıştır. Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir bilgi olsa da bu rakamın doğrusu 6236'dır.

KURANDA KAÇ SAYFA, CÜZ VE VARDIR?

Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 sayfası girişten ve süslemelerden oluşmuştur. Bu sayfalar sayılmazsa Kur'an 600 sayfadan oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de oluşan ana bölümlere ise sure adı verilir. Sureleri oluşturan her bir cümle ise ayettir. Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6236 ayet, 30 cüz'den oluşur.

Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresi ile başlar ve Nas Suresiyle sona erer.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı için açıklama yapacak!
Asgari ücret 2023 SON DAKİKA açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Brüt-net asgari ücret ne kadar?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR || Meslek meslek hesaplandı: 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuran Kaç Sayfa Ve Ayettir? Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır, Ayet Sayısı Kaç?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA