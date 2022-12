Kuran Kaç Sayfa Ve Ayettir? Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır, Ayet Sayısı Kaç?

Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Yalnızca ayetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuştur. Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Kuran kaç ayettir sorusu ise en çok araştırılan başlıklardandır. Kuranda kaç sayfa, cüz ve ayet vardır gibi soruların yanıtına haberimizde yer verdik. Peki, Kuran kaç ayettir? Kaç sayfa, cüz ve sure vardır?

KURAN KAÇ AYETTİR?

Ayet, Kur'an-ı Kerim'de yer alan cümlelere verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtası ile son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmiştir. Hz. Peygamberden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş olup, yalnızca ayetlerin bölünüp numaralandırılması konusunda küçük değişiklikler yapılmıştır. Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir bilgi olsa da bu rakamın doğrusu 6236'dır.

KURANDA KAÇ SAYFA, CÜZ VE VARDIR?

Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 sayfası girişten ve süslemelerden oluşmuştur. Bu sayfalar sayılmazsa Kur'an 600 sayfadan oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de oluşan ana bölümlere ise sure adı verilir. Sureleri oluşturan her bir cümle ise ayettir. Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6236 ayet, 30 cüz'den oluşur.

Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresi ile başlar ve Nas Suresiyle sona erer.