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Giriş Tarihi: 2.4.2022 16:02

Kurbağalıdere’de müsilaj korkusu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kurbağalıdere’de müsilaj korkusu

Fırtına ve lodostan sonra Kadıköy Kurbağalıdere’de görülen müsilaj görüntüsü vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul'da Kadıköy'de Kurbağalıdere ve Kalamış Sahili'ni müsilaj (deniz salyası) kapladı. Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle suda beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu söyledi.

Kadıköy kıyılarında biriken ve son günlerde Kurbağalıdere'nin iç kesimlerinde teknelerin bağlı bulunduğu yere kadar ulaşan müsilajın oluşturduğu manzara, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Poyrazla birlikte Kurbağalıdere'de biriken ve sıcak havanın da etkisiyle bu noktalardan hissedilir şekilde kötü koku yayıldığı belirtilen müsilajdan rahatsız olan tekne sahipleri Oluşan görüntüden rahatsız olduklarını, lodosla birlikte salyanın dere içine kadar ulaştığını söylediler.

Çevre tekne sahipleri "Lodos olduğu zaman bütün deniz salyası burada. Deniz kabul etmiyor, veriyor içeri lodosla. Sadece biz değil bütün halk rahatsız." dediler. Kıyıdaki yapılaşmanın durumu olumsuz etkilediğine dikkati çeken tekne sahipleri "Önceki senelerde bu kadar yoktu. Kurbağalıdere'de de daha yeni oldu bu. Görüntüden şikayetçiyiz. Şikayetçi olmanın dışında tekneleri de çıkartamıyoruz, bütün filtreleri dolduruyor. Tekneleri denizde çalıştıramıyoruz şu an için. Su devridaim yaparken filtreleri doldurduğu zaman motoru yakmaya kadar gidiyor, büyük zarar verebiliyor." ifadelerini kullandılar.

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Kurbağalıdere’de müsilaj korkusu
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