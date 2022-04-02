Kurbağalıdere’de müsilaj korkusu

Çevre tekne sahipleri "Lodos olduğu zaman bütün deniz salyası burada. Deniz kabul etmiyor, veriyor içeri lodosla. Sadece biz değil bütün halk rahatsız." dediler. Kıyıdaki yapılaşmanın durumu olumsuz etkilediğine dikkati çeken tekne sahipleri "Önceki senelerde bu kadar yoktu. Kurbağalıdere'de de daha yeni oldu bu. Görüntüden şikayetçiyiz. Şikayetçi olmanın dışında tekneleri de çıkartamıyoruz, bütün filtreleri dolduruyor. Tekneleri denizde çalıştıramıyoruz şu an için. Su devridaim yaparken filtreleri doldurduğu zaman motoru yakmaya kadar gidiyor, büyük zarar verebiliyor." ifadelerini kullandılar.