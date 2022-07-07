Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, farz mı? 2022 Diyanet ile Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:16 Son Güncelleme: 7.7.2022 11:16

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, farz mı? 2022 Diyanet ile Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, farz mı? 2022 Diyanet ile Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Kurban Bayramı namazına az bir süre kaldı. Arefeden sonraki gün sabahı namaz kılınacak ve Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı başlayacak. Bu yıl bayram 9 yıl boyunca kutlanacak. İlk defa ibadeti gerçekleştirecek Müslümanlar da kurban bayramı namazı nasıl kılınır, bayram namazı kaç rekat sorularını yöneltiyor. Peki, bayram namazı kaç rekat, hangi dualar okunur? İşte detaylar!

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Müslümanların yıl takviminde idrak ettiği Kurban Bayramı namazı cemaatle birlikte ayın 9'unda kılınacak. Bazı Müslümanlar namazı ilk defa kılacakları için akıllarında birkaç soru bulunmakta. Özellikle Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi soruları sürekli soruyorlar. İşte Kurban Bayramı namazı hakkında detaylar!

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı, bayramın birinci günü güneş doğduktan sonra kılınmaktadır. Bayram namazı cemaat ile birlikte kılınmalıdır, evde kılınamaz.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, farz mı? 2022 Diyanet ile Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA