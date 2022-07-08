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Giriş Tarihi: 8.7.2022 10:18

Kurban derisi nasıl değerlendirilir, nereye verilir? Kurbanlık derisi ne yapılır?

İslam alemi Kurban Bayramı’nda ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. Kurban kesmek için belirli kurallara uymak gerekirken, Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanların derisinin nasıl değerlendirileceğine açıklık getirdi. Peki Kurban derisi nasıl değerlendirilir, nereye verilir? Kurbanlık derisi ne yapılır?

Kurban derisi nasıl değerlendirilir, nereye verilir? Kurbanlık derisi ne yapılır?

Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar yer alırken kurban derisinin nasıl değerlendirildiği merak ediliyor. Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmesi gerektiği biliniyor. Peki Kurban derisi nasıl değerlendirilir, nereye verilir? Kurbanlık derisi ne yapılır?

KURBAN DERİSİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s), veda haccında Hz. Ali'ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir.

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Kurban derisi nasıl değerlendirilir, nereye verilir? Kurbanlık derisi ne yapılır?
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