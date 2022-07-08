Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim yerlerine akın edecek. Bu nedenle kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, dini hükümler konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle kurbanın eti, derisi ve iç organlarının nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir hayvanın yenilmeyecek yerlerini açıkladı. Peki kurbanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Kurbanın sakatatı yenir mi? Kurban etinin yenilmeyecek yerleri veya organlar ne yapılır? İşte kurban ile ilgili merak edilen sorular...
KURBANIN YENİLMEYECEK YERLERİ NERELERDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde kurbanın yenilemeyecek yerleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Buna göre:
DİYANET AÇIKLAMASI
Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 553; el-Fetâva'l-Hindiyye, VI, 495).
Bir hadisi şerifte Hz. Peygamberin (s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, X, 12).
Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir (Uleyş, Şerhu minah, V, 8-9; Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne'l-metâlib, IV, 256).
Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.