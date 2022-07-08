Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim yerlerine akın edecek. Bu nedenle kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, dini hükümler konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle kurbanın eti, derisi ve iç organlarının nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir hayvanın yenilmeyecek yerlerini açıkladı. Peki kurbanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Kurbanın sakatatı yenir mi? Kurban etinin yenilmeyecek yerleri veya organlar ne yapılır? İşte kurban ile ilgili merak edilen sorular...