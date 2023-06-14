Kurbanlıklar yola çıkmaya hazır

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Trakya'nın temiz havası ve zengin florasıyla beslenen kurbanlıkların semizliği ve et lezzeti dolayısıyla İstanbul kurban pazarlarında rağbet gördüğünü söyledi. Bölgenin hastalıklardan ari olmasının da kurbanlıklara ilgiyi arttırdığını vurgulayan Aksoy, "Trakya'nın hayvanının eti neden lezzetli oluyor? Trakya'nın havası temiz, suyu temiz ve burası hastalıktan ari bölge. Sağlıklı hayvanlar her zaman tercih ediliyor" dedi. Aksoy, İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir bölümünün Trakya'dan karşılandığını belirtti.Trakya'dan İstanbul pazarlarına kurbanlık sevklerinin başladığını ifade eden Aksoy, "Trakya Bölgesi'nde 5 bin büyükbaş, 37 bin de küçükbaş İstanbul'un Avrupa Yakası ve diğer taraflarına kurbanlık olarak gitmeye hazır" diye konuştu. Aksoy, kurbanlık satın alacaklara, "Hayvanların hastalıklı olmaması için kontrolden geçmiş olması gerekiyor. Veteriner sağlık raporu olmayan, veteriner kontrol noktasından geçmeyen hayvanları tercih etmeyin" önerisinde bulundu. AA