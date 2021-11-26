’Kürdan’ kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

DÖNERCİDEKİ KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Gerginliğin artması sonucu, dönerci dükkanında başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habip Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.