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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Küresel ısınma yeni virüsleri dünyaya yayacak

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre önümüzdeki 50 yılda küresel ısınmanın etkisiyle binlerce yeni virüsün dünyaya yayılması hızlanacak SABAH'a konuşan uzmanlar: İnsan ve hayvan göçleri pandemileri çoğaltacak. Dünya büyük risk altında. Salgın hastalıklarda 3 kat artış olacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Küresel ısınma yeni virüsleri dünyaya yayacak
İngiltere merkezli saygın bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir araştırmada önümüzdeki 50 yılda küresel iklim değişikliklerinin, yeni virüslerin yayılmasını artıracağı sonucuna varıldı. Virüslerin birçok memeli türünden özellikle küresel iklim değişikliğinin getirdiği göçler nedeniyle dünyanın farklı bölgelerindeki diğer memelilere ve dolayısıyla da insanlara geçme riskinin arttığına dikkat çekildi. Dünyada Kovid-19 pandemisinden sonra yeni tehlikenin habercisi olan bu önemli araştırmanın sonuçlarını uzmanlara sorduk:



BUZULLARIN ERİMESİ 28 YENİ VİRÜSÜ AÇIĞA ÇIKARDI
Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Bilge Öztürk: Yerkürede bir buçuk derece ısınma var. Dünyanın 5 derece daha ısınabileceği öngörülüyor. Küresel ısınma nedeniyle salgın, alerjik hastalıklar, enfeksiyon ve kalp hastalıkları yaygınlaşacak. Ortaya çıkan yeni bitki türleri de yeni hastalıkları beraberinde getirebilir. Buzulların erimesiyle 28 yeni virüs ortaya çıktı. Yeni virüsler daha önce keşfedilmemiş, çünkü buzda sıkışarak hayatta kalabilmiş. Ekosisteme karışma olasılıkları yüksek. Karbon salımının azaltılması şart.



3 KAT ARTIŞ OLABİLİR
Enfeksıyon Hastalıkları Uzmanı ve BUHASDER İzmir Temsilcisi Dr. Kazım Kıratlı: İnsanlar gibi hayvanlar da sıcak havalar yüzünden göç etmek zorunda kaldı. Bu göçler pandemileri çoğaltacak. Kuraklık su kaynaklarını da azaltıyor. Dünya çok büyük risk altında. Salgın hastalıklarda 3 kat artış görülebilir



375 BULAŞICI HASTALIĞIN 218'İ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI
BULAŞICI Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Semiha Çelik Ekinci: 375 bulaşıcı hastalıktan 218'i iklim değişikliği nedeniyle meydana geldi. Sıcaklığın artması cilt kanserlerinde, enfeksiyon hastalıklarında artışa sebep olacak. Dikkatli olmayıp doğaya zarar verdiğimiz sürece doğa da bizden intikam alacak. O yüzden karbon salımımızı azaltmalıyız.

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Küresel ısınma yeni virüsleri dünyaya yayacak
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