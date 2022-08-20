Küresel ısınma yeni virüsleri dünyaya yayacak

İngiltere merkezli saygın bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir araştırmada önümüzdeki 50 yılda küresel iklim değişikliklerinin, yeni virüslerin yayılmasını artıracağı sonucuna varıldı. Virüslerin birçok memeli türünden özellikle küresel iklim değişikliğinin getirdiği göçler nedeniyle dünyanın farklı bölgelerindeki diğer memelilere ve dolayısıyla da insanlara geçme riskinin arttığına dikkat çekildi. Dünyada Kovid-19 pandemisinden sonra yeni tehlikenin habercisi olan bu önemli araştırmanın sonuçlarını uzmanlara sorduk:AlerjiHastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Bilge Öztürk: Yerkürede bir buçuk derece ısınma var. Dünyanın 5 derece daha ısınabileceği öngörülüyor. Küresel ısınma nedeniyle salgın, alerjik hastalıklar, enfeksiyon ve kalp hastalıkları yaygınlaşacak. Ortaya çıkan yeni bitki türleri de yeni hastalıkları beraberinde getirebilir. Buzulların erimesiyle 28 yeni virüs ortaya çıktı. Yeni virüsler daha önce keşfedilmemiş, çünkü buzda sıkışarak hayatta kalabilmiş. Ekosisteme karışma olasılıkları yüksek. Karbon salımının azaltılması şart.EnfeksıyonHastalıkları Uzmanı ve BUHASDER İzmir Temsilcisi Dr. Kazım Kıratlı: İnsanlar gibi hayvanlar da sıcak havalar yüzünden göç etmek zorunda kaldı. Bu göçler pandemileri çoğaltacak. Kuraklık su kaynaklarını da azaltıyor. Dünya çok büyük risk altında. Salgın hastalıklarda 3 kat artış görülebilirBULAŞICI Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Semiha Çelik Ekinci: 375 bulaşıcı hastalıktan 218'i iklim değişikliği nedeniyle meydana geldi. Sıcaklığın artması cilt kanserlerinde, enfeksiyon hastalıklarında artışa sebep olacak. Dikkatli olmayıp doğaya zarar verdiğimiz sürece doğa da bizden intikam alacak. O yüzden karbon salımımızı azaltmalıyız.