Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye edildi

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit gibi" suçlardan 17 yıldır tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, tutuklu bulunduğu Kandıra F tipi Cezaevinden gece yarısı tahliye edildi.

YENİDEN YARGILANDI

30 Ekim 2005 yılından bu yana hakkındaki suçlamalar ile tutuklu bulunan Yılmaz, yargılandığı mahkeme tarafından 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 2021 yılında Yılmaz'ın avukatı tarafından yapılan başvuru ile hakkındaki suçlamaların bir kısmı ile ilgili olarak yeniden yargılandı. Yapılan yargılama sonucu, Kürşat Yılmaz hakkında, daha önce ceza aldığı toplamda 32 yıllık cezasından beraat kararı çıktı. Bu cezanın mevcut aldığı cezadan düşmesi ve içeride tutuklu bulunduğu süreninde göz önünde bulundurularak, infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz'ın serbest kalmasına karar verildi. Yılmaz, güvenlik gerekçesi ile gece yarısı tahliye edildi.

KIRGINLIĞI YOKTUR

Öte yandan Yılmaz'ın avukatı Hasan Özay, müvekkilinin FETÖ'ye karşı sürekli mücadele verdiği, bu nedenle 2005 yılında tutuklandığı ve FETÖ'nün mahkeme ile Yargıtay'da güçlü olması nedeniyle ağır cezalara çarptırıldığını ifade eden açıklamalarda bulundu. Yılmaz adına açıklamalarda bulunan Özay, " müvekkilim her ne kadar FETÖ kumpasından dolayı tutuklu kalmış olsa da vatanına, milletine ve devletine karşı hiçbir kırgınlığı yoktur" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yılmaz'ın tahliyesi sonrası Kandıra İlçesinde oturan annesini ziyarete gittiği öğrenildi.