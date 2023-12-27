Haberler Yaşam Haberleri "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi: 266 eser ziyaretçilerle buluşacak
Giriş Tarihi: 27.12.2023 20:00 Son Güncelleme: 27.12.2023 20:50

"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi: 266 eser ziyaretçilerle buluşacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gazzeli çocukların emaneti olan 266 eser için, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi düzenliyor.

Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar sergisi: 266 eser ziyaretçilerle buluşacak

Gazzeli çocuklar için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi düzenliyor. Sergide 266 eser ziyaretçilerle buluşacak.

İletişim Başkanlığı, Taksim Meydanı'nda 29 Aralık tarihinde saat 16.00'da gerçekleştirilecek sergi etkinliğine vatandaşları da davet etti.

"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi

SERGİNİN GEÇMİŞİ

Gazeteci ve aktivist Abdullah Aytekin, 2008 yılında Siyonist İsrail tarafından düzenlenen 'Dökme Kurşun Operasyonu'nda ailesinden 26 kişiyi kaybeden Mona isimli Filistinli kızın resimlerinden ilhamla bölgedeki okullara kağıt, kalem ve boya malzemelerinin dağıtılmasını üstlendi.

Amacı hem çocukların Gazze'deki yaşamlarını ve tanık olduklarını kağıda dökmelerini sağlamak hem de bu tanıklığı belgelemekti. 2008 yılından bu yana Aytekin'in himayesinde olan bu resimler "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Ressamlar Sergisi" ile ziyaretçilere açılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’nin ortağı DEM Parti’den küstah çıkış! Operasyonlar nedeniyle paniğe kapıldılar: Derhal durdurun!
‘Kahrolsun PKK’ sloganları atan vatandaşlara 'şerefsizler' demişti! Vatandaşlar adliyeye akın etti: Fatih Altaylı'ya suç duyurusu
Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı
İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak
İki portre bir eleman
Son dakika: AFAD açıkladı! Çankırı'da korkutan deprem: Kastamonu'da da hissedildi
ARKADAŞINA GÖNDER
"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi: 266 eser ziyaretçilerle buluşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA