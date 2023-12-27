"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi: 266 eser ziyaretçilerle buluşacak

Gazzeli çocuklar için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi düzenliyor. Sergide 266 eser ziyaretçilerle buluşacak.

İletişim Başkanlığı, Taksim Meydanı'nda 29 Aralık tarihinde saat 16.00'da gerçekleştirilecek sergi etkinliğine vatandaşları da davet etti.

"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi

SERGİNİN GEÇMİŞİ

Gazeteci ve aktivist Abdullah Aytekin, 2008 yılında Siyonist İsrail tarafından düzenlenen 'Dökme Kurşun Operasyonu'nda ailesinden 26 kişiyi kaybeden Mona isimli Filistinli kızın resimlerinden ilhamla bölgedeki okullara kağıt, kalem ve boya malzemelerinin dağıtılmasını üstlendi.

Amacı hem çocukların Gazze'deki yaşamlarını ve tanık olduklarını kağıda dökmelerini sağlamak hem de bu tanıklığı belgelemekti. 2008 yılından bu yana Aytekin'in himayesinde olan bu resimler "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Ressamlar Sergisi" ile ziyaretçilere açılıyor.