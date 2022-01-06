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Giriş Tarihi: 6.1.2022 13:56 Son Güncelleme: 6.1.2022 13:57

Kurullara uymayanlara 1 milyon 561 bir lira ceza

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kurullara uymayanlara 1 milyon 561 bir lira ceza

Bolu'da 2021 yılında kurallara uymayan gıda, yem, sigara ve alkol satışı yapılan iş yerlerine 1 milyon 561 bin 321 lira ceza uygulandı. Denetimlerin 2022 yılı sonuna kadar sürdürüleceği bildirildi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "tarladan/çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" prensibiyle yapılan denetimlerin 2021'de de sürdürüldüğü, 2022 yılı sonuna kadar da denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

Denetimler hakkında bilgi veren Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, geçen yıl kentte gıda ve yem işletmelerine yönelik 6 bin 520 denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 558 numune alınıp ilgili laboratuvarlara gönderildiğini aktaran Murat, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan denetimlerde 5996 Sayılı Kanuna aykırı hareket eden 112 işletmeye 1 milyon 46 bin 986 lira ceza uygulandı. Ayrıca, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı kapsamında 11 sigara ve alkollü içki satış yerine, 4250 ve 4733 Sayılı Kanunlara aykırı hareket ettikleri için 514 bin 335 lira olmak üzere toplam 1 milyon 561 bin 321 lira idari para cezası uygulanmıştır."

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Kurullara uymayanlara 1 milyon 561 bir lira ceza
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