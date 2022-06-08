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Giriş Tarihi: 8.6.2022 20:06

Kuruluş Osman 97. Bölüm izle I Osman Bey gerçekleri öğrenebilecek mi?

Kuruluş Osman 97. Bölüm izle I Osman Bey gerçekleri öğrenebilecek mi?

ATV ekranlarının tarihi yaşatan dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğol komutanından kurtulurken Cebe’den gerçekleri öğrenebilecek midir? Kurduğu oyunla düşmanlarını alt eden Osman Bey ilerleyişine devam ediyor. Kuruluş Osman 97. Bölüm full izle ekranı dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. İşte, ATV Kuruluş Osman son bölüm izle!

Kuruluş Osman 97. Bölüm full izle linki paylaşılmaya başlandı. ATV ile araştırılan Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı dizinin yakın takipçileri tarafından gündemde. Osman Bey'in yeni hamlesi herkesi mahcup eder. Zekasıyla Moğol tutsaklığından kurtulan Osman Bey gerçekleri öğrenmek için ilerliyor. İşte, ATV Kuruluş Osman yeni bölüm full kesintisiz tek parça izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:

KURULUŞ OSMAN 97. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir.

Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır.

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir.

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Kuruluş Osman 97. Bölüm izle I Osman Bey gerçekleri öğrenebilecek mi?
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